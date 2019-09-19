В Севастополе продлили особый противопожарный режим

19 сентября 2019     20
В Севастополе продлили особый противопожарный режим

Введён особый режим был 30 апреля.

«С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций предлагается установить с 20 сентября 2019 года сроком на 21 календарный день особый противопожарный режим на отдельных территориях города», – заявил и.о. директора Департамента общественной безопасности Севастополя Дмитрий Крупкин.

Он уточнил, что Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды установило пятый, максимальный, класс пожарной опасности.

Особый режим введён на отдельных территориях, которые включают 15 населённых пунктов, пять участковых лесничеств, 35 садовых товариществ, восемь баз отдыха и земли сельскохозяйственного назначения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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