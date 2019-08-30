В Севастополе продолжат подготовку экипажей морских судов

Соглашение между Министерством транспорта России и Севастопольским государственным университетом продлено еще на год. Документ позволяет выпускникам вуза получать квалификационные документы моряков, не проходя при этом в течение года после выпуска дополнительные испытания, как прописано в Международной конвенции о подготовке и дипломировании морских экипажей.

Выпускники этого года для получения разрешений на работу уже могут обращаться в морские порты России. В Морском институте СевГУ можно получить как высшее, так и среднее профессиональное образование по специальностям “Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры”, “Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики”.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы СевГУ

Источник: Вести.Севастополь