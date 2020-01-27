В Севастополе продолжаются поиски пропавшего каякера

В минувшие выходные спасатели Центра гражданской защиты Севастополя продолжили поиски 70-летнего спортсмена, бывшего моряка Вадима Матюшина, пропавшего 22 января в море на каяке.

Каяк без пассажира был найден еще в четверг. Сотрудники ЦГЗ потом осмотрели береговую линию от мыса Айя до мыса Херсонес, от мыса Херсонес до пляжа Любимовка как с воды, так и с суши. Также были осмотрены бухты Севастопольская, Южная, Карантинная и Стрелецкая.

Поисковые работы результатов не принесли. На этой неделе они возобновились вновь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь