В Севастополе продолжаются поиски 16-летнего Ивана Бебешко

26 ноября подросток ушел из дома и не вернулся. Его ищут полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда «Liza Alert Крым».

«Нам говорят о том, что Ваню видели. ВИДЕЛИ! Значит, он жив! Значит, нужно только чтоб он услышал: тебя ждут дома! Возвращайся! Ты очень нужен своей семье!» – написали сегодня волонтеры в своей группе ВКонтакте. Поиски парня ведут уже 120 добровольцев.

Иван ростом 178 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы русые, коротко пострижен.

Всю информацию о пропавшем Иване Бебешко просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный) или 112, а также в полицию по телефонам 8(8692) 73-86-00, 8(8692) 73-86-01, 7(978) 788-50-52, 7(978) 095-60-82 или 102.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь