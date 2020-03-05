В Севастополе продолжают обсуждать поправки в Конституцию

Круглый стол на эту тему прошёл в СевГУ. Основная цель встречи – не только объяснить суть поправок молодёжи, но и собрать возможные предложения студентов.

Мнения звучали разные, но участники отметили важность таких предложений, как усиление полномочий парламента, закрепление в основном законе социальных гарантий, запрет отчуждения территории. Особенно актуальными для университетского сообщества ряд преподавателей считает поправки, которые касаются науки. Например, предложенная Российской академией наук формулировка 114 статьи, в которой «Правительство обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития» страны.

«Это действительно те приоритеты, которые позволят нашему обществу развиваться дальше, потому что без науки, без оценки реальности во всех ее измерениях, очень трудно планировать ее будущее», – считает заместитель директора по учебной работе Института общественных наук и международных отношений СевГУ Елена Бойцова. «Все поправки, на мой взгляд, имеют достаточно большое значение. Как индексация социальных выплат, пенсий, индивидуальных каких-то выплат, так и реорганизация политической системы, также понимание брака, как союз женщины и мужчины, я не думаю, что здесь стоит расставлять приоритеты», – отмечает студентка СевГУ Зоя Кузнецова.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь