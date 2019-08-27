В Севастополе производят оснащение для береговой охраны США

Предприятия Севастополя готовят на экспорт новые партии теплообменников и радиоаппаратуры. Какие страны заинтересовались высокотехнологичной продукцией с российского полуострова, и почему её производители сравнивают себя с хирургами и портными?

Работники предприятия прокладывают сварные швы толщиной всего две десятых миллиметра, и потому сравнивают себя с хирургами. Только вместо людских в их руках судьбы производственных организмов.

«У меня в руках сердце и мозг любого теплообменника – это теплообменный пучок. Тут видно, что трубочки не гладкие, а профилированные, этот профиль мы контролируем с точностью до сотых долей миллиметра», – говорит Андрей Денисов, ведущий инженер предприятия по производству теплообменных аппаратов.

Строгий контроль позволил предприятию стать поставщиком промышленной продукции для нужд Арктики. А ещё аппараты отсюда заказывают для систем горячего водоснабжения в Беларуси и Латвии, и для охлаждения вина в агрофирмах Крыма и Молдавии. В прошлом году на предприятии началась модернизация. Из федерального и городского бюджетов на покупку нового оборудования было выделено 3,5 миллиона рублей. За счёт субсидии приобрели современный немецкий сварочный аппарат.

«Это орбитальная сварка, оборудование в России есть, по-моему, только в Обнинском институте ядерных исследований и у нас», – говорит Виталий Барон, кандидат технических наук, директор предприятия по производству теплообменных аппаратов.

На старых сварочных аппаратах силу тока регулировали ножной педалью, а частоту импульса тока нельзя было изменить во время сварки. На новой технике компьютерная программа сама задаёт все нужные параметры, а мастеру остаётся следить за процессом.

На соседнем предприятии тоже активно вкладывают средства в новое оборудование. Компания успешно работает на международном рынке. Две антенны для автомобильной радиостанции обеспечивают связь в горах в Соединённых Штатах Америки, где нет сотового покрытия. Оборудование американцы оценили и обратились в севастопольскую компанию повторно.

«Есть заказ, мы сейчас его делаем, который пойдет на оснащение береговой охраны Соединенных Штатов. Это всё радиосвязь для профессиональных пользователей», – говорит Леонид Калюжный, генеральный директор компании по производству радиосистем.

<!-- -->

Спрос на севастопольские радиосистемы есть и на внутреннем рынке среди силовых структур и спасателей МЧС. В 2017 году предприятию выдали субсидию 3 миллиона 800 тысяч рублей с условием, что компания продолжит расширяться.

«Поддержка является адресной, нам сначала подают заявку, рассказывают, что именно будет приобретено, каким образом это увеличит производительность», – говорит Мария Литовко, и.о. заместителя губернатора Севастополя.

Об условиях получения субсидии предприниматели города могут узнать в департаменте экономического развития. Финансовая поддержка бизнеса запланирована правительством города и на этот год, ведь рынки как парашюты, срабатывают только, если они открыты.

Анна Шустер, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь