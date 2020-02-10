В Севастополе произошло ДТП без участия людей

Небольшое автопроисшествие случилось сегодня на 5-м километре.

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Пустой рейсовый автобус решил отправиться на маршрут один – без водителя. Тот забыл поставить его на ручной тормоз и ненадолго вышел. Видео с места происшествия появилось в группе Автопарнет/ВКонтакте. Автобус снес дорожный знак и задним ходом выехал на проезжую часть. Водитель пытался запрыгнуть в салон, но не смог открыть дверь. Система безопасности автоматически блокирует двери при движении. Остановить неуправляемый автобус помог только столб.

Служба информации «Вести – Севастополь» Видео: Автопартнёр Крым Севастополь/ВКонтакте

Источник: Вести.Севастополь