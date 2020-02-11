В Севастополе произошёл пожар на сухогрузе

Пожару присвоен второй ранг сложности. Его площадь – 20 квадратных метров.

На сухогрузе СТ1327 в мастерской и румпельном отделении произошло возгорание ветоши и опилок. Пожар был локализован. Открытое горение ликвидировано, сообщили в ГУ МЧС Севастополя.

Гражданское судно находится в доке на Северной стороне.

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В Севастополе произошёл пожар на сухогрузе Гражданское судно находится в доке на Северной стороне. На сухогрузе СТ1327 в мастерской и румпельном отделении произошло возгорание ветоши и …

