В Севастополе пройдет большой слет туристов

Ночевка в палатках, песни у костра, квесты и эстафета. Подробнее о программе предстоящего фестиваля рассказали сегодня на пресс-конференции в Центре развития туризма Севастополя. По словам организаторов, турслёт будет проходить три дня – с 11 по 13 октября на двух площадках.



На Тороповой даче для участников сделают палаточный лагерь. А на горе Гасфорта будут работать 6 интерактивных площадок – краеведческий квест, рисование на полотне, кулинарный батл, овощные войны, школа выживания и занятия по медитации и йоге.

«Помимо интерактивных площадок команды будут проходить эстафету, которая состоит из четырех этапов. То есть, это прохождение препятствий на велосипеде, это просто тропа героев, которая представляет из себя некую эстафету по типу какой-нибудь американской передачи про героев, которые проходят эстафету. Также будет «джипинг» – это преодоление препятствий на джипах», – добавил Рустам Асланов, пресс-секретарь “Большого слета туристов”.

Для участия в соревнованиях уже зарегистрировались 12 команд. На фестивале ожидается больше полутора тысяч гостей, на территориях будут работать фудкорты, а также планируется концертная программа.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь