В Севастополе пройдет всероссийский турнир «Кожаный мяч»

5 марта в Севастополе стартует региональный этап всероссийских соревнований по футболу среди детей «Кожаный мяч».

Первый матч районного этапа состоится 5 марта на футбольном поле Комсомольского парка. Четыре школьных команды будут бороться за места на втором этапе турнира. Состязания состоят из трех этапов: районного, городского и всероссийского. К участию в этом году заявлено 79 команд, 13 из которых – команды девочек.

«Проект всем нам известен с советских времён и на сегодняшний день. С 2014 по 2017 год участвовало пять-семь команд. А с прошлого года, мы вместе с вами смогли дать новую жизнь массовости этого мероприятия, за что я благодарен всем организаторам», – рассказал начальник управления по делам молодежи и спорта Севастополя Сергей Резниченко.

Победитель регионального этапа «Кожаного мяча» получит право представлять родной город в финале турнира.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь