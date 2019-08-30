В Севастополе пройдет закрытие фестиваля пляжного волейбола

1 сентября на пляже Парка Победы состоится финал фестиваля пляжного волейбола, церемония награждения и закрытия, сообщила пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя в пятницу.

В 16:30 пройдет матч за 3 и 4 место, а затем финальный матч на 1 и 2 места.

Фестиваль стартовал 17 августа. В соревнованиях приняли участие 42 женские и мужские команды, в каждой из которых по 2 игрока. Организаторы планируют сделать фестиваль ежегодным и привлечь к участию как можно больше горожан.

Фото: ruspekh.ru

Источник: Вести.Севастополь