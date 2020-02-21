В Севастополе пройдет заплыв, посвященный 200-летию открытия Антарктиды

21 февраля 2020     24
В Севастополе пройдет заплыв, посвященный 200-летию открытия Антарктиды

В субботу 22 февраля на пляже Хрустальный пройдет VIII Международный слёт любителей зимнего плавания. Его посвятят 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым, а также Дню защитника Отечества.

Открытие слета состоится в актовом зале ДДиЮТ и начнется с концерта воспитанников дворца. Потом участники слета колонной торжественно пройдут до пляжа.

Сами соревнования начнутся в полдень. Сначала пройдет смешанная эстафета на 50 м вольным стилем, от каждой команды участвую двое мужчин и двое женщин. Потом состоится заплыв с флагами Победы, флагами городов-героев, имитирующий заплыв на заключительном этапе «Черноморской эстафеты Победы». Завершится слет массовым заплывом участников, сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя.

Музыкальное сопровождение обеспечит фольклорный ансамбль «Раздолье» культурного комплекса «Корабел».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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