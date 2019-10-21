В Севастополе пройдет инклюзивный фестиваль «Жемчужины Чёрного моря»

24 октября в 10:00 в Севастопольском городском комплексном центре социального обслуживания на ул. Хрусталёва пройдет ежегодный фестиваль искусств «Жемчужины Чёрного моря». Об этом Вести ФМ сообщила специалист по социальной работе центра Лариса Семёнова.

«Жемчужины Чёрного моря» – это возможность для людей с ограниченными возможностями продемонстрировать свои способности и таланты, рассказала Лариса Семёнова.

«До 24 октября участники приносят свои работы: бисер, шитьё, вязание, поделки. Эти работы будут представлены на выставке. После обзора выставки начнется концертная программа фестиваля. Номинации разные: хореография, вокал, клоунада, театральные этюды и другие. Более 30 номеров», сообщила Семенова.

По ее словам, свои работы на выставке представляют жители разных городов, среди которых даже гости из Ямало-Ненецкого округа.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь