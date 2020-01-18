В Севастополе пройдет концерт памяти Астора Пьяццоллы

Севастопольцам предлагают погрузиться в мир танго аргентинского композитора Астора Пьяццоллы. Его произведения исполнит Севастопольский симфонический оркестр под руководством Владимира Кима на концерте в СЦКиИ вечером 6 февраля.

Произведения Пьяццоллы значительно обогатили жанр танго, композитор стал родоначальником нового стиля, получившего название танго нуэво.

Только за последние 10 лет своей жизни он написал более 300 мелодий танго и музыку к 50 кинофильмам. В феврале 1993 года в Лос-Анджелесе Пьяццолла был посмертно номинирован на премию «Грэмми».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь