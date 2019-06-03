В Севастополе пройдет общегородской бал

3 июня 2019    
В Севастополе пройдет общегородской бал

8 июня на площади Нахимова состоится бал, участие в котором может принять любой желающий, сообщила пресс-служба правительства Севастополя в понедельник.

Бал пройдет под музыкальное сопровождение Севастопольского симфонического оркестра. Он впервые в истории города выступит в полном составе на главной площади.

«Хореографы Большого Севастопольского Офицерского бала проведут мастер-классы для участников и помогут им прочувствовать атмосферу настоящего бала», – говорится в сообщении.

Желающих принять участие организаторы просят соблюдать дресс-код: женщин – надеть платье длинной до колен или ниже, а мужчин – брюки и рубашку.

Источник: Вести Севастополя

Сейчас читают:

Россияне назвали лучший аэропорт Москвы
Россияне назвали лучший аэропорт Москвы

Российские туристы выбрали лучший аэропорт в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса по продаже авиабилетов Ozon.travel, поступившем в редакцию …


ФАС проверит причину роста цен на ОСАГО
ФАС проверит причину роста цен на ОСАГО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и …


В Керчи умер последний участник Керченско-Феодосийской десантной операции
В Керчи умер последний участник Керченско-Феодосийской десантной операции

В Керчи скончался ветеран Великой Отечественной войны, последний доживший до наших дней участник Керченско-феодосийской десантной операции Александр Лубенцов. Соболезнования родным и …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info