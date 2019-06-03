В Севастополе пройдет общегородской бал

3 июня 2019

8 июня на площади Нахимова состоится бал, участие в котором может принять любой желающий, сообщила пресс-служба правительства Севастополя в понедельник.

Бал пройдет под музыкальное сопровождение Севастопольского симфонического оркестра. Он впервые в истории города выступит в полном составе на главной площади.

«Хореографы Большого Севастопольского Офицерского бала проведут мастер-классы для участников и помогут им прочувствовать атмосферу настоящего бала», – говорится в сообщении.

Желающих принять участие организаторы просят соблюдать дресс-код: женщин – надеть платье длинной до колен или ниже, а мужчин – брюки и рубашку.

Источник: Вести Севастополя