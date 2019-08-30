В Севастополе пройдет первенство по дзюдо среди юниоров

Накануне севастопольский дзюдоист, мастер спорта Леонид Рубель, выиграл серебро на чемпионате России по дзюдо среди ветеранов. Спортсмен стал вторым в весовой категории до 90 кг среди спортсменов в возрасте 55-59 лет.

Торжественное открытие первенства начнется в 14:00. Главный судья – член исполкома Федерации самбо и дзюдо Севастополя Роман Сергеевич Семенихин.

31 августа в Доме культуры рыбаков по улице Корчагина,1а, состоится первенство Севастополя среди юниоров и юниорок до 23 лет, сообщила пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя

Вести Севастополь 30.08.2019. Выпуск 20:45 Главные темы выпуска: – Кто начал драку? Следователи проверяют версию о конфликте военных с отдыхающими у бухты Омега. – Хотели …



В Севастополе пройдет первенство по дзюдо среди юниоров 31 августа в Доме культуры рыбаков по улице Корчагина,1а, состоится первенство Севастополя среди юниоров и юниорок до 23 лет, сообщила …



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