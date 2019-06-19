В Севастополе пройдет театральный фестиваль «Zакрытый покаZ»

С 24 по 30 июня во Дворце культуры рыбаков (он же КИЦ) севастопольцы смогут увидеть спектакли малых театров России. В этом году в фестивале будут участвовать 9 коллективов.
Организаторы хотят, чтобы зрители открыли для себя другой театр, неформальный и неформатный, готовый к экспериментам.
«Десять лет назад название «Zакрытый покаZ» звучало как вызов официозу, «бронзовым» театрам, «окаменевшим» спектаклям, набившей оскомину «системе» и прочим атрибутам сценической стагнации», – говорится в пресс-релизе фестиваля.
В этом году в дни «Zакрытого покаZа» пройдет марафон современной драматургии “Читка”, где авторы смогут представить свои пьесы зрителям и театральным режиссерам.
Начало каждого показа – 18.30 на большой сцене ДК рыбаков и в 20.30 в арт-галерее «Zеленая пирамида».
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото с сайта ikstv.ru
Источник: Вести.Севастополь