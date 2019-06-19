В Севастополе пройдет театральный фестиваль «Zакрытый покаZ»

19 июня 2019     19
В Севастополе пройдет театральный фестиваль «Zакрытый покаZ»

С 24 по 30 июня во Дворце культуры рыбаков (он же КИЦ) севастопольцы смогут увидеть спектакли малых театров России. В этом году в фестивале будут участвовать 9 коллективов.

Организаторы хотят, чтобы зрители открыли для себя другой театр, неформальный и неформатный, готовый к экспериментам.

«Десять лет назад название «Zакрытый покаZ» звучало как вызов официозу, «бронзовым» театрам, «окаменевшим» спектаклям, набившей оскомину «системе» и прочим атрибутам сценической стагнации», – говорится в пресс-релизе фестиваля.

В этом году в дни «Zакрытого покаZа» пройдет марафон современной драматургии “Читка”, где авторы смогут представить свои пьесы зрителям и театральным режиссерам.

Начало каждого показа – 18.30 на большой сцене ДК рыбаков и в 20.30 в арт-галерее «Zеленая пирамида».

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта ikstv.ru

Источник: Вести.Севастополь

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