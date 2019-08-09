В Севастополе пройдет турнир по баскетболу "Оранжевый мяч"

10 августа в Севастополе состоится турнир по баскетболу “Оранжевый мяч”. Игры пройдут на площадке у ТРЦ “Муссон” по адресу Вакуленчука, 29, сообщила пресс-служба торгового центра.
В 08:00 состоится регистрация команд. В 09:00 – начало соревнований.
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Источник: Вести.Севастополь