В Севастополе пройдет турнир по баскетболу "Оранжевый мяч"

Юноши 2004 года рождения и старше. Девушки 2004 года рождения и старше.

Мальчики 2008 года рождения и младше. Девочки 2008 года рождения и младше.

В 08:00 состоится регистрация команд. В 09:00 – начало соревнований.

10 августа в Севастополе состоится турнир по баскетболу “Оранжевый мяч”. Игры пройдут на площадке у ТРЦ “Муссон” по адресу Вакуленчука, 29, сообщила пресс-служба торгового центра.

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