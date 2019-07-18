В Севастополе пройдет фестиваль детского творчества "Добрая волна"

18 июля 2019     17
В Севастополе пройдет фестиваль детского творчества "Добрая волна"

22 и 23 июля в Севастопольском центре культуры и искусств состоится всероссийский фестиваль детского творчества “Добрая волна”, сообщила пресс-служба правительства города в четверг.

«Фестиваль соберет талантливых детей с ограниченными физическими возможностями и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, позволит им раскрыть свои таланты, выступить на большой сцене перед компетентными членами жюри», – говорится в сообщении.

Чемпионы региональных туров смогут выступить на финале по направлениям: музыка, вокал, жестовое пение, игра на инструменте, хореография, сценическое искусство, оригинальный жанр, чтение.

Победители крымского фестиваля представят регион на гала-концерте в Казани.

Заявку на участие можно отправить по электронной почте info@dobrayavolna.ru. Вопросы принимаются по телефону +7 (978) 845 03 65.

22 июля

10:00 – начало регистрации

11:00 – начало прослушивания конкурсантов

23 июля

18:00 – пресс-конференция с организаторами и партнерами Фестиваля

19:00 – Гала – концерт, награждение финалистов. На Гала-концерт приглашаются все желающие.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Украина предложила России обменять Вышинского на Сенцова
Украина предложила России обменять Вышинского на Сенцова

Киев готов освободить главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, если российская сторона освободит осужденного украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Об этом …


Вести Севастополь 18.07.2019
Вести Севастополь 18.07.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Федеральная целевая программа скорректирована. Сколько денег ещё выделят Севастополю и на что они пойдут? – На …


В Севастополе пройдет фестиваль детского творчества "Добрая волна"
В Севастополе пройдет фестиваль детского творчества "Добрая волна"

22 и 23 июля в Севастопольском центре культуры и искусств состоится всероссийский фестиваль детского творчества “Добрая волна”, сообщила пресс-служба правительства …


В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»

Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз-2019» (Sea Breeze-2019). Об этом в четверг, 18 июля, …


В Херсонесе состоится открытие выставки «Последние Романовы»
В Херсонесе состоится открытие выставки «Последние Романовы»

Завтра, 19 июля в музее-заповеднике “Херсонес Таврический” в 16:00 состоится открытие выставки “Последние Романовы: крымские хроники”, сообщила пресс-служба музея в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты