В Севастополе пройдет фестиваль детского творчества "Добрая волна"

22 и 23 июля в Севастопольском центре культуры и искусств состоится всероссийский фестиваль детского творчества “Добрая волна”, сообщила пресс-служба правительства города в четверг.

«Фестиваль соберет талантливых детей с ограниченными физическими возможностями и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, позволит им раскрыть свои таланты, выступить на большой сцене перед компетентными членами жюри», – говорится в сообщении.

Чемпионы региональных туров смогут выступить на финале по направлениям: музыка, вокал, жестовое пение, игра на инструменте, хореография, сценическое искусство, оригинальный жанр, чтение.

Победители крымского фестиваля представят регион на гала-концерте в Казани.

Заявку на участие можно отправить по электронной почте info@dobrayavolna.ru. Вопросы принимаются по телефону +7 (978) 845 03 65.

22 июля

10:00 – начало регистрации

11:00 – начало прослушивания конкурсантов

23 июля

18:00 – пресс-конференция с организаторами и партнерами Фестиваля

19:00 – Гала – концерт, награждение финалистов. На Гала-концерт приглашаются все желающие.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь