В Севастополе пройдет фестиваль детского творчества "Добрая волна"

22 и 23 июля в Севастопольском центре культуры и искусств состоится всероссийский фестиваль детского творчества “Добрая волна”, сообщила пресс-служба правительства города в четверг.
«Фестиваль соберет талантливых детей с ограниченными физическими возможностями и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, позволит им раскрыть свои таланты, выступить на большой сцене перед компетентными членами жюри», – говорится в сообщении.
Чемпионы региональных туров смогут выступить на финале по направлениям: музыка, вокал, жестовое пение, игра на инструменте, хореография, сценическое искусство, оригинальный жанр, чтение.
Победители крымского фестиваля представят регион на гала-концерте в Казани.
Заявку на участие можно отправить по электронной почте info@dobrayavolna.ru. Вопросы принимаются по телефону +7 (978) 845 03 65.
22 июля
10:00 – начало регистрации
11:00 – начало прослушивания конкурсантов
23 июля
18:00 – пресс-конференция с организаторами и партнерами Фестиваля
19:00 – Гала – концерт, награждение финалистов. На Гала-концерт приглашаются все желающие.
Фото: пресс-служба правительства Севастополя
Источник: Вести.Севастополь