В Севастополе пройдет ярмарка вакансий для людей предпенсионного возраста

Ярмарка вакансий пройдёт в Севастополе в четверг, 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства. В центр занятости на ул. Руднева, 40 с 14 часов по вопросу трудоустройства приглашают граждан пенсионного и предпенсионного возраста.

В центре занятости уточнили, что в настоящее время имеется 1660 вакансий. Пожилым севастопольцам предлагают возможность профессионального обучения по основам компьютерной грамотности, бережливому производству, управлению персоналом и другим направлениям.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта sevtrud.ru

Источник: Вести.Севастополь