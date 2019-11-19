В Севастополе пройдут занятия для педагогов по подготовке к Кембриджским экзаменам

24 ноября в средней школе № 3 пройдет конференция для преподавателей английского языка средних школ, вузов, языковых курсов «Кембриджские экзамены — экзамены, которые помогают».

Конференцию проводят Language Link Ростов (RU053) и Севастопольский экзаменационный центр. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться до 20 ноября, прислав заявку на почту sevexamscentre4@gmail.com.

Перед участниками будут выступать преподаватели авторизованных центров Кембриджского университета и тьюторы. Речь пойдет об обучении английскому языку как школьников, так и студентов, также гости расскажут все о возможностях повышения квалификации учителей и преподавателей.

Среди приглашенных спикеров:

Виктория Таранова, тьютор Кембриджских курсов для преподавателей CELTA, CELT-P, CELT-S, преподаватель английского языка с 15-летним стажем. TKT, CAE, CELTA, CELTA YL, Delta. Заместитель академического директора Language Link.

Анна Ермоленко, директор Севастопольского Экзаменационного Центра. Преподаватель английского языка с 37-летним стажем, международный опыт работы, онлайн тьютор. CELTA.

Ольга Столбова, тьютор Кембриджских курсов для преподавателей CELTA, DELTA (local tutor), преподаватель английского языка с 25-летним стажем. CELTA, DELTA.

Юлия Кумичева, преподаватель английского языка. Стаж работы: 7 лет. CPE, TKT, CELTA, DELTA ( Module1). Директор детских методических программ в языковом центре «Лингвист».

Конференция пройдет 24 ноября с 14 до 18 часов.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь