В Севастополе пройдут соревнования военных пожарных Южного округа

6 июня в Севастополе на базе спортивного комплекса по подготовке и тренировке пожарно-спасательных команд Черноморского флота стартует чемпионат Южного военного округа по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Соревнования продлятся до 14 июня. 9 команд из гарнизонов Южного военного округа, среди которых спасатели из Махачкалы, Краснодара, Ростова-на-Дону, поборются за звание лучших военных пожарных. Пожарно-прикладной спорт включён в Единую Всесоюзную спортивную квалификацию. Участникам предстоит преодолеть полосу препятствий, пожарную эстафету, штурм учебной башни.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта movdpo.ru

Источник: Вести Севастополя