В Севастополе пройдут соревнования военных пожарных Южного округа

4 июня 2019     4
В Севастополе пройдут соревнования военных пожарных Южного округа

6 июня в Севастополе на базе спортивного комплекса по подготовке и тренировке пожарно-спасательных команд Черноморского флота стартует чемпионат Южного военного округа по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Соревнования продлятся до 14 июня. 9 команд из гарнизонов Южного военного округа, среди которых спасатели из Махачкалы, Краснодара, Ростова-на-Дону, поборются за звание лучших военных пожарных. Пожарно-прикладной спорт включён в Единую Всесоюзную спортивную квалификацию. Участникам предстоит преодолеть полосу препятствий, пожарную эстафету, штурм учебной башни.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта movdpo.ru

Источник: Вести Севастополя

Сейчас читают:

Бывшего замглавы управления СК Никандрова освободили из колонии по УДО
Бывшего замглавы управления СК Никандрова освободили из колонии по УДО

Бывшего первого заместителя начальника столичного главы Следственного комитета Дениса Никандрова, осужденного на 5,5 лет за получение взятки, освободили из колонии. …


Погода в Севастополе и Крыму 4 июня
Погода в Севастополе и Крыму 4 июня

В Севастополе переменная облачность. Днём без осадков, вечером небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем северо-западный, 5-10 м/с, при грозе порывы …


В ночь с 4 на 5 июня Инкерман и Северная сторона останутся без воды
В ночь с 4 на 5 июня Инкерман и Северная сторона останутся без воды

Чтобы полностью устранить повреждения на канализационном коллекторе Д-900 мм, с 22:00 4 июня ориентировочно до 5:00 утра 5 июня будет ограничена подача …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info