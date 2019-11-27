В Севастополе пройдёт всероссийский слёт активистов движения «Пост №1»

С 4 по 6 декабря на слёт активистов движения «Пост №1» в городе-герое Севастополе соберутся 300 молодых людей из 30 регионов страны.

Во встрече примут участие ребята из кадетских училищ, школ, общественных организаций и постов №1. Кроме того, руководители детских команд обсудят вопросы патриотического воспитания молодёжи, поделятся собственным опытом, рассказали в пресс-службе «Российского Союза Молодёжи».

В завершающий день, 6 декабря, участники слёта проедут с обзорной экскурсией по Севастополю, посетят «35-ю береговую батарею» и возложат цветы к мемориалу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь