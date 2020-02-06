В Севастополе пройдёт конкурс талантов всех возрастов

«Таланты Севастополя 2020» – региональный конкурс, который в шестой раз проводит «Культурный центр «Корабел».
Конкурс проводится с 10 по 16 февраля без возрастных ограничений в различных номинациях и жанрах. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте культурного центра до 8 февраля.
10 февраля в 14:00 – литературно-поэтический жанр, вокальный жанр (солисты, ансамбли);
11 февраля в 14:00 – инструментальный, хореографический, цирковой, оригинальный жанр;
16 февраля в 10:30 – Гала-концерт и награждение победителей в Доме офицеров Черноморского флота.
Конкурс организован при поддержке Главного управления культуры Севастополя. Финалисты и победители проекта получат призы.Вести ФМ – Севастополь
Источник: Вести.Севастополь