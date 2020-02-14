В Севастополе пройдёт турнир по армейскому рукопашному бою

В воскресенье, 16 февраля, в Севастополе состоится турнир по армейскому рукопашному бою, посвящённый Дню Защитника Отечества, сообщили в Федерации армейского рукопашного боя города.
Соревнования пройдут в нескольких возрастных категориях: от 14 до 17 лет, от 18 до 35 лет. Дети 6-13 лет примут участие в спортивном фестивале.
Мероприятие начнётся в 11:00 в спорткомплексе «Муссон» по адресу: улица Вакуленчука, 29/5. Участие в нём примут спортсмены Севастополя, Крыма, Краснодарского края и Ростовской области.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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