В Севастополе пройдёт турнир по армейскому рукопашному бою

В воскресенье, 16 февраля, в Севастополе состоится турнир по армейскому рукопашному бою, посвящённый Дню Защитника Отечества, сообщили в Федерации армейского рукопашного боя города.

Соревнования пройдут в нескольких возрастных категориях: от 14 до 17 лет, от 18 до 35 лет. Дети 6-13 лет примут участие в спортивном фестивале.

Мероприятие начнётся в 11:00 в спорткомплексе «Муссон» по адресу: улица Вакуленчука, 29/5. Участие в нём примут спортсмены Севастополя, Крыма, Краснодарского края и Ростовской области.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь