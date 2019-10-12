В Севастополе пройдёт форум «Мир спустя 165 лет после Крымской войны»

12 октября 2019     22
В Севастополе пройдёт форум «Мир спустя 165 лет после Крымской войны»

15 октября в мероприятии примут участие преподаватели учебных заведений из-за рубежа, руководители вузов Севастополя и Крыма, представители Общественной палаты РФ, Дипломатической академии МИД России, органов исполнительной и законодательной власти, общественных организаций, турбизнеса, политологи и другие эксперты.

«Форум проводится под лозунгом «Поддержка мира во всём мире». Его цель – изучение сути современного противостояния вокруг Крыма с геополитической, международно-правовой и гуманитарной точек зрения. А также анализ политических прогнозов на ближайшую и отдалённую перспективу», – рассказал председатель оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к 165-годовщине обороны Севастополя Михаил Юрлов.

В рамках форума «Мир спустя 165 лет после Крымской войны (Восточной) 1853 – 1856 годов» запланировано торжественное возложение цветов у братской могилы воинов на Малаховом кургане, научная программа и фотовыставка «Крымская война глазами современников».

В Константиновской батарее можно будет увидеть уникальные фотографии и литографии сделанные более 160 лет назад.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: sevgid.ru

Источник: Вести.Севастополь

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