В Севастополе пропал подросток

2 марта 2020     24
В Севастополе пропал подросток

В Севастополе разыскивается несовершеннолетний подросток.

Севастопольские правоохранители разыскивают местонахождение несовершеннолетнего Павленко Никиты Тимофеевича, который ушел из школы в два часа дня и до сих пор не вернулся.

Мальчик 20.03.2003 года рождения, 2 марта около 14-00 вышёл из СОШ № 42 по ул. Ген. Родионова, д.9 и до настоящего времени не появился дома, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Приметы подростка: рост около 170 см., среднего телосложения, волос русый короткий.

Был одет: куртка цвета «камуфляж», джинсы синего цвета, кроссовки серого цвета с белыми полосками.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Никиты Павленко, просьба немедленно сообщить в полицию по телефонам: 73-81-00, 73-81-01, 65-25-02 или «102».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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