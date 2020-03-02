В Севастополе пропал подросток

В Севастополе разыскивается несовершеннолетний подросток.
Севастопольские правоохранители разыскивают местонахождение несовершеннолетнего Павленко Никиты Тимофеевича, который ушел из школы в два часа дня и до сих пор не вернулся.
Мальчик 20.03.2003 года рождения, 2 марта около 14-00 вышёл из СОШ № 42 по ул. Ген. Родионова, д.9 и до настоящего времени не появился дома, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.
Приметы подростка: рост около 170 см., среднего телосложения, волос русый короткий.
Был одет: куртка цвета «камуфляж», джинсы синего цвета, кроссовки серого цвета с белыми полосками.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении Никиты Павленко, просьба немедленно сообщить в полицию по телефонам: 73-81-00, 73-81-01, 65-25-02 или «102».Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь