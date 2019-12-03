В Севастополе прописали порядок заготовки валежника

Сегодня депутаты Заксобрания в первом чтении приняли законопроект о порядке заготовки и сбора лесных ресурсов.

В нем 14 статей, которые устанавливают, на каких участках и в какое время года в Севастополе можно собирать валежник, хворост и кору.

«Сбор хвороста может осуществляться в течение всего года на лесных участках, подлежащих расчистке с целью обозначения границ лесных кварталов», – пояснила вице- спикер парламента Татьяна Лобач.

Валежник запретят собирать на берегозащитных участках, и там, где идет лесовосстановление. Кору можно будет срезать только с упавших или срубленных деревьев. Этот же закон должен будет определить, кто и в каком случае может устанавливать ограничения на доступ в леса на особо охраняемых территориях и участках, подведомственных Минобороны. Внести поправки в законопроект депутаты должны будут до 9 декабря.

Служба информации «Вести – Севастополь»

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Источник: Вести.Севастополь