В Севастополе проработают механизм обеспечения горожан дровами

Правительство Севастополя проработает схему обеспечения горожан древесиной. Сегодня такое поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев.

Как отметил начальник главного управления природных ресурсов и экологии Сергей Самойлов, потребность населения – около 7 тысяч кубометров дров. Правительство сможет обеспечить город примерно наполовину. В первую очередь дрова будут предоставлять нуждающимся.

Власти города также обратились в жилищно-коммунально хозяйство с просьбой предоставить уголь для нужд севастопольцев.

Если возможность вырубки в Севастополе так и не будет найдена, департамент городского хозяйства будет искать дрова по Крыму.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь