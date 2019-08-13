В Севастополе проработают механизм обеспечения горожан дровами

Правительство Севастополя проработает схему обеспечения горожан древесиной. Сегодня такое поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев.
Как отметил начальник главного управления природных ресурсов и экологии Сергей Самойлов, потребность населения – около 7 тысяч кубометров дров. Правительство сможет обеспечить город примерно наполовину. В первую очередь дрова будут предоставлять нуждающимся.
Власти города также обратились в жилищно-коммунально хозяйство с просьбой предоставить уголь для нужд севастопольцев.
Если возможность вырубки в Севастополе так и не будет найдена, департамент городского хозяйства будет искать дрова по Крыму.
Служба информации “Вести – Севастополь“
Источник: Вести.Севастополь
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