В Севастополе проходит итоговая пресс-конференция врио губернатора Михаила Развожаева

28 декабря глава города федерального значения Севастополя подведет итоги работы. В должность временно исполняющего обязанности губернатора Михаил Развожаев вступил 11 июля. Ожидается, что сегодня с журналистами он будет общаться 1,5 – 2 часа.

Встреча с журналистами проходит на площадке завода концерна “Алмаз – Антей”. До появления главы региона в пресс-центре сотрудники региональных СМИ обсудили главные вопросы, на которые хотели бы получить ответы. Ожидается, что Михаил Развожаев подведёт итоги, которых добился Севастополь в 2019 году в сферах экономики, строительства, медицины и образования. Также одной из главных тем станет открытие общественных пространств. Так, сегодня в 15 часов пройдёт презентация одного из крупнейших за последние годы таких проектов – парка в Учкуевке.

Источник: Вести.Севастополь