В Севастополе проходит модернизация библиотечного фонда

В пятницу на проспекте Октябрьской Революции открылась библиотека №3, не так давно преобразилась и библиотека имени Ахматовой. От прежнего интерьера не осталось и следа: новые стеллажи, авторская мебель и главное – возможность, не уезжая из города, побывать в столичных библиотеках.

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Дом тридцати тысяч книг тысяч книг и место встреч двух тысяч читателей. Теперь библиотека №3 на проспекте Октябрьской Революции выглядит по-новому. Дизайнерская мебель и яркие стены. Кислотные тона в интерьере «кричат» о том, что пространство – молодёжное. Большая часть читателей – студенты колледжей.

«Мы стараемся сейчас формировать фонд в таком вот русле, чтобы каждый пришедший к нам молодой пользователь нашел литературу по душе», – говорит заведующая библиотекой-филиалом №3 Марина Мартиросова.

В здании заменили все коммуникации, окна, двери, закупили специализированную мебель и технику. На это потратили 2,5 миллиона рублей. Еще три миллиона ушло на ремонт библиотеки имени Анны Ахматовой на улице Вакуленчука. В прошлом году здесь произошла серьёзная коммунальная авария.

«До 80% фонда у нас ушло, и очень пострадала мебель, пострадали полы, мы полтора года работали фактически без пола», – рассказывает заведующая библиотекой-филиалом №9 имени А.А. Ахматовой Ирина Бакал.

Книги принимают в подарок от читателей. Елизавета Попова говорит стала приходить в обновлённую библиотеку в три раза чаще. Проводит в зале минимум по два часа в день. Не только читает книги, но и смотрит фильмы.

«Иногда хочется просто сменить обстановку, то есть восприятие библиотеки как просто места, где ты приходишь, берешь книжки, потом возвращаешь их, не совсем верно, это вот здорово, когда можно именно провести здесь время», – поделилась читатель библиотеки-филиала №9 имени А.А. Ахматовой Елизавета Попова.

И для этого теперь есть все условия: пять новых компьютеров с доступом к электронным библиотекам Москвы и Санкт-Петербурга, интерактивные мультимедийные панели.

Просторные помещения, современный дизайн, доступ к электронным ресурсам и квалифицированные кадры – это и есть модельный стандарт библиотеки. Он продиктован нацпроектом «Культура». Такие библиотеки «нового поколения» до 2021 года должны появиться во всех регионах России.

В нацпроект Севастополь не попал. Муниципальных библиотек, ремонт которых предполагает федеральная программа, в городе нет, все учреждения носят статус государственных. Но стандарта решили придерживаться своими силами. Деньги выделили из регионального бюджета. Уже обновили пять филиалов. А 60 сотрудников прошли курсы переподготовки.

«Разработаны уже еще два проекта, на реконструкцию и переоснащение еще двух библиотек, на улице Пролетарской – это Камышовая бухта, это такой, отдаленный, скажем, регион, в котором не так уж много досуговых учреждений. Вторая библиотека – на улице Хрюкина», – пояснила директор Региональной информационно-библиотечной системы Елена Волкова.

Реконструкция ждет и главную городскую библиотеку имени Льва Толстого. Ее проведут в 2023 году по федеральной целевой программе. Проект тоже уже готов. Готовится к открытию и библиотека-филиал №5 на Маршала Бирюзова. Здесь более 50 тысяч уникальных книг по физике, химии, кораблестроению, экономике, которые теперь стоят на виду.

«Читатель может прийти расположиться, взять хорошую книгу, выдвинуть себе пуфик, мебель, как видите, многая у нас мобильная, и это дает дополнительную возможность расширять пространство, и использовать для различных мероприятий или событий, которые происходят в библиотеке», – говорит заведующая библиотекой-филиалом №5 Наталия Ярутина.

К запланированному на март открытию осталось только добавить интерьеру дизайнерские изюминки. А еще – смонтировать новую выставку и подготовить праздничную программу. Сцена, световое и звуковое оборудование здесь тоже теперь есть. В таких библиотеках нового формата уже никогда не будет тихо.

Алёна Давыдова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь