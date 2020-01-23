В Севастополе проходит отбор школьников на всероссийские соревнования по мини-футболу

23 января 2020     15
В Севастополе проходит отбор школьников на всероссийские соревнования по мини-футболу

В Севастополе проходят финальные матчи регионального этапа всероссийских соревнований по мини-футболу среди школ. В этом году проект отмечает юбилей – 15 лет.

Город-герой присоединился к нему 5 лет назад. С тех пор количество участников ежегодно растет. В этот раз путевки на всероссийские соревнования по мини-футболу разыгрывают 129 команд: мужские и женские. Возраст участников от 10-ти до 17-ти лет. Проводятся состязания по четырем возрастным категориям. Из 46-ти школьных команд судьи отберут восемь.

«Сам проект проходит в России в 4 этапа. Мы как город федерального значения проводим муниципальные районные соревнования. Я опускаю школьные. И вот сейчас на этой неделе мы определяем победителей среди районных финалов: ребят и девчонок, которые в марте-месяце поедут представлять наш город в Московскую область в город Щелково», – говорит Юрий Страчков, президент ассоциации мини-футбола г. Севастополя.

Результаты соревнований будут объявлены 27-ого января на церемонии награждения. Она пройдет также в спорткомплексе Севастопольского государственного университета.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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