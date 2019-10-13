В Севастополе проходит рыцарский турнир «Кубок донжона»

В эти выходные в Севастополе на Федюхиных высотах рыцари бьются на мечах. Там на площадке “Средневековье” (Loco Cimbali) проходит турнир по полноконтактным средневековым боям “Кубок донжона”. Бои – самая зрелищная часть фестиваля, но также в парке развернут город мастеров, где ювелиры, кузнецы, гончары, литейщики, стеклодувы, каллиграфы делятся с гостями

секретами средневековых ремесел.

Учитель истории Илья Боднар хорошо владеет не только своим предметом, но и рыцарским мечом.

«Мы, конечно, деремся на мечах, и у нас есть регламент. Но, допустим, колющие предметы у нас запрещены. По наконечнику меча видно, что мы их не используем. Даже, если мы используем такие колющие удары на таком оружии, то выходит очень больно даже через доспехи», – объясняет Илья Боднар, участник военно-исторического клуба “Исток”:

Турнир “Кубок донжона” проходит ежегодно в разных городах. В Севастополе впервые. Для участия в нём рыцари приехали из многих регионов страны. Для полного соответствия средневековым прототипам они облачаются в стальные доспехи. В Средневековье они не только говорили о статусе. В первую очередь защищали от травм. Доспехи тяжелые: их вес достигает тридцати килограммов.

Заказывают снаряжение реконструкторы в специальных мастерских или создают своими руками. Важна не столько историческая достоверность, сколько безопасность и функциональность. Чем толще сталь, тем меньше она чувствуется – говорит Марина Щесняк. Сражается девушка наравне с мужчинами. Побеждать в схватке ей помогает не физическая сила, а умение мыслить тактически.

«На мой взгляд, любой бой напоминает шахматный турнир, когда ты просчитываешь заранее. Пытаешься угадать ход соперника до того, как он даже подумает его совершить», – рассказывает Марина, она участница военно-исторического клуба “Исток” из Симферополя.

Продумали всё заранее и организаторы, воссоздав атмосферу средневекового города. Рыцарский турнир устроили в историческом месте – на Федюхиных высотах в усадьбе Локо Чимбали.

«Это генуэзский городок итальянский 15 века. Примерно так и жили генуэзцы – итальянцы, – говорит Ольга Глухова, пиар-директор парка живой истории “Федюхины высоты”. – Здесь у нас есть и таверна, и гостевой дом, и хозяйский дом, и мастерские. То есть в принципе полноценный городок».

Мастера здесь учат своим ремеслам. Например, художница из Москвы открывает богатство не только вкуса, но и цвета красного вина. Этот напиток Наталья Овчинникова использует вместо красок. Сначала рисунки получаются в нежных розовых тонах. А при высыхании приобретают уже более темный оттенок.

«Нужно хранить под стеклом в идеале. Она становится коричневая, охристо-золотистая, но она зреет, как вино хорошее. А так она и на бумаге зреет и аромат источает. Это очень такая приятная интересная техника», – объясняет Наталья.

И эта техника поражает своей красотой, как и владение мечом. У кого оно окажется лучше, пока неизвестно. В Севастополе проходит лишь отборочный этап «Кубка Донжона» а уже по итогам главного – всероссийского – турнира определится победитель, который отправится на битву наций в Европу.

С программой турнира, который продлится сегодня до 17 часов, можно познакомиться здесь.

Анастасия Репикова, Михаил Шурмель

Фото из группы “Кубок Донжона”|Средневековый турнир|Севастополь/ ВКонтакте

Источник: Вести.Севастополь