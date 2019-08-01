В Севастополе проходит сбор урожая ежевики

1 августа 2019     11
В Севастополе проходит сбор урожая ежевики

На поддержку сельскохозяйственных предприятий Севастополя в этом году город потратит почти полмиллиарда рублей. Субсидирование фермеров – один из способов увеличить количество и качество местной продукции. В том числе ягод, фруктов, овощей. Сейчас в разгаре – сбор редкой для Севастополя ежевики. 

В Севастополе есть только одно хозяйство, которое выращивает ежевику. Дело затратное, но окупаемое, говорит директор предприятия. Главное, грамотно выбрать сорт. В 2013 году здесь посадили “тройную корону” и “рубен”.

«Долго изучали этот вопрос и по климатике, по агродинамике они более подходят под нашей почвы, так как у нас очень сложные грунты. Глиноземный суглинок, очень сложная почва плюс большое содержание карбонатов, поэтому выбрали именно эти сорта и более менее устойчивы к этому», – говорит Олег Морозов, директор сельхозпредприятия.

Первый урожай собрали в 2016 году. Сейчас это 6-7 тонн с половины гектара. Оптовая цена за килограмм – от 180 до 250 рублей, в зависимости от времени сбора. Сейчас он в самом разгаре.

Часть затрат на установку мелиоративной системы севастопольским фермерам компенсирует государство. Как и на приобретение и модернизацию сельхозтехники, а еще – закладку новых насаждений. 

«Все предприятия, которые планируют посадку многолетних насаждений – это основная цель в соответствие со стратегией развития города до 2030 года, подают документы, самое главное это наличие проекта засадки и в зависимости от понесенных затрат 80% подлежат возмещению», – сказал Александр рыбченко, заместитель начальника управления отраслевого развития сельского хозяйства департамента сельского хозяйства Севастополя. 

Такую поддержку получило и это предприятие. Здесь еще выращивают фундук, яблоки, персики, черешню, малину, виноград – всего почти 40 гектаров посадок. В этом году урожай будет в два раза больше, чем в прошлом, говорят фермеры. Собирать ежевику закончат через 10 дней. В другие регионы ягоду не отправляют, всю съедят в Севастополе.

Вероника Андреева, Антон Терешкин и Екатерина Малунова

Источник: Вести.Севастополь

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