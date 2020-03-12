В Севастополе проходит творческий конкурс «Мы – наследники Победы»

В Севастополе стартовал региональный этап творческого конкурса «Мы – наследники Победы». В нём приняли участие 14 команд из разных школ города.

Тема этого года – «Эстафета времени». С помощью стихов, песен, танцев и театральных постановок детям необходимо было показать, как пример участников Великой Отечественной и тружеников тыла, спустя годы, вдохновляет следующие поколения. Ещё одно условие – номер должен содержать обращение школьников к конкретным героям и рассказ о послевоенных достижениях страны с 1945 по нынешний год. Одна из команд представила номер о футбольном матче, который прошёл в мае 1942 года в блокадном Ленинграде, и рассказала о нынешних спортивных достижениях российских спортсменов.

«Критерии – просто состояние души, тронуло или не тронуло. Ну, и, конечно, достоверная правдивая информация. То есть, мы хотим, чтобы эта информация была полная. Чтобы это был не просто танец или песня, таких конкурсов достаточно, а чтобы это была история», – рассказывает председатель организационного комитета конкурса «Мы – наследники Победы» Елена Аксёнова. «Это, в первую очередь, мы возвращаем наших детей, наших участников к героическим страницам истории. Каждый, кто готовится к этому конкурсу, он, хочет того или не хочет, знакомится с героическими страницами истории и знакомится с теми героями, которые были в Великую Отечественную войну», – считает начальник Главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий.

По регламенту конкурса, на сцене одновременно может находиться не более 10 участников. А на каждое выступление даётся до пяти минут. За это время команды должны полностью раскрыть тему. Победителя регионального этапа определит комиссия, в состав которой вошли представители Севастополя и республики Крым. Финал конкурса состоится в Симферополе накануне празднования Дня Победы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь