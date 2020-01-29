В Севастополе проходит чемпионат по армейскому рукопашному бою среди военнослужащих

На турнир приехали команды Черноморского флота, Каспийской флотилии, 58-й армии, 49-й армии, 8-й армии, 4-й армии ВВС и ПВО, а также команды воинских частей окружного подчинения.

«В течение двух дней участникам предстоит выбрать сильнейших. Сложная, упорная борьба…Уверен, что знания и умения армейского рукопашного боя будете использовать на защиту родины, женщин и детей. И надеюсь, будете приводить в этот строй своих товарищей», – обратился к собравшимся в спорткомплексе СевГУ заместитель командующего Черноморским флотом по работе с личным составом Игорь Курочкин.