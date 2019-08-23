В Севастополе проходят гонки на гидроциклах

23 августа 2019     18
В Севастополе проходят гонки на гидроциклах

В акватории бухты Круглая проходят соревнования среди водителей гидроциклов. Сегодняшняя дисциплина – “драг”, это гонки на ускорение.

В гонках на гидроциклах есть много разных трюков и финтов. Спортсменам необходимо обогнуть водные препятствия, сделать крутой поворот, совладать с волной и без особых брызгов затормозить после быстрой езды.

Состязания в Севастополе собрали 30 участников из разных регионов. Соревнуются спортсмены в трех группах, в зависимости от мощности двигателя, от 90 до 260 лошадиных сил.

«Это скоростной заезд – три буйка вот здесь впереди. Два гидроцикла участвует одновременно. То есть, победитель приезжает сюда первым. Соответственное, тот проигравший выбывает и так несколько человек формируется и по мере выбывания выявляется победитель», – говорит Алексей Зубарев, судья г. Воронеж

Самая многочисленная делегация приехала из Воронежа. На малой родине спортсмены катаются по реке. Поэтому, прежде, чем выйти на старт в море, несколько дней тренировались.

«Три дня подряд поход на Балаклаву на скорость – вот наше испытание. Это действительно большое испытание, учитывая, что в этом году очень большие волны», – говорит Валентин Кораблев, частник гонок на гидроциклах.

Волны такие, что совладать со стихией смог не каждый. Участник из Калининграда выбыл из игры гораздо раньше, чем планировал. Падение в таких гонках автоматически приводит к поражению.

«Была сильная волна. Увлекся, хотел победить, но догнал соперника и на повороте не притормозил, походу дела и ударился в воду, и вылетел с гидроцикла. Думал еще встать, поехать дальше, но потом понял, что что-то не то», – говорит Руслан Ляпин, участник гонок.

Руслан Ляпин не сможет продолжить соревнования. Травма оказалась серьезной. По словам сотрудников скорой помощи, возможен закрытый перелом ноги. Более точный диагноз станет известен после рентгена.

Виктор Хорошун на этих соревнованиях уже дважды становился чемпионом. Этот год не стал исключением. Хотя аквабайк севастопольца, по сравнению с другими, не такой мощный – 230 “лошадей”. Победить помогает многолетний опыт управления гидроциклом: в этом виде спорта Виктор с детства.

«Мы привыкли кататься в волнах в такую погоду, а ребята все приехали с рек, с озер. Поэтому, я считаю, что чуть-чуть да», – говоритВиктор Хорошун, участник гонок на гидроциклах.

Соревнования продолжатся и завтра. Посмотреть на этот зрелищный вид спорта могут все желающие. А вот сесть на водный транспорт может позволить себе не каждый. Хобби – это не из дешевых. Хороший гидроцикл может стоить как хорошая иномарка.

Анастасия Репикова, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь

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