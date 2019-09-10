В Севастополе проходят съемки фильма «Одесский пароход»

Приморский бульвар Севастополя вновь превратился в съёмочную площадку. В центре города прошли съемки фильма «Одесский пароход» по рассказам Михаила Жванецкого. Кто стал его главными героями? И когда премьера? Мы покажем вам эксклюзивные кадры со съемок.

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Сергей Урсуляк снимает историю об Одессе. Она построена на миниатюрах Михаила Жванецкого. Фильм о родном городе сатирика, где режиссер Урсуляк уже снимал легендарную “Ликвидацию”. Кинематографисты одесский антураж воссоздают в Крыму.

«Найти город, который похож был бы на Одессу, очень трудно. Мы много снимали на “Мосфильме”. Там стоит большая декорация одесского двора. Очень похоже на двор, который был в «Ликвидации», – рассказывает Михаил Суслов, оператор-постановщик фильма.

Из миниатюр Жванецкого в фильм переходят и неподражаемые диалоги одесситов. Герои встречаются на набережной и в КПЗ, на ликёро-водочном заводе и в самолёте. И везде говорят по-одесски.

“В Одессе. Как пройти к Привозу? Идите так, как я сижу. Вы имеете ввиду лицом? А как же? Идите. Я вас буду видеть. Если вы не туда свернёте, я крикну. Идите прямо, пока молчу”, – это цитата из монолога Михаила Жванецкого.

Такую речь, по признанию сатирика, он слышит всё реже. Меняется время, уходит колорит. В фильме его передают звёзды советского и российского кино: Фёдор Добронравов, Ирина Муравьева, Сергей Маковецкий, Чулпан Хаматова и Михаил Ефремов. В Крым приехали только те, кто занят в морских эпизодах. Их снимают в Севастополе и Евпатории.

Действие происходит в 1975 году. И чтобы ничто на съемочной площадке не выдавало другую эпоху, здесь учли каждую деталь. Например, квас продают из тех самых советских бочек по 12 копеек за стакан.

Севастопольские автолюбители предоставили для съемок и машины 70-х годов: “Волгу”, “Жигули, “Запорожцы” – и даже автоматы с газировкой. Такое погружение в прошлое наверняка вызовет теплые чувства и у тех, кто, как актриса Нина Андронаки, знает о советском времени только по рассказам.

“Мне кажется, люди как-то были ближе, более открытые, какие-то настоящие. Говорят же, что раньше даже двери не закрывали”, – рассказывает актриса.

Но и в наше время одесский юмор по-прежнему любят везде! Все герои символично встретятся в финале – на большой свадьбе в Одессе. А главным признанием в любви станет песня Леонида Утёсова, которую актёры исполнят вместе: “Ах, Одесса моя ненаглядная, без тебя бы не смог вероятно я…”

Олег Смирнов, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь