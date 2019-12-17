В Севастополе прочитают лекцию о тёмной материи

Лекцию “Тёмные делишки Вселенной: тёмная материя и тёмная энергия” можно будет услышать завтра в севастопольском технопарке “Кванториум”.
Её проведёт один из лучших лекторов России, педагог космоквантума Сергей Назаров. Мнения о гипотетической с тёмной субстанции, пронизывающей Вселенную в самых разных масштабах, расходятся настолько, что кто-то путает тёмную энергию и тёмную материю. А кто-то даже считает её заключенной внутри черных дыр. На лекции обещают ответить на вопросы образования и существования тёмной материи.
Начало в 18:00. Вход свободный.
Служба информации «Вести ФМ Севастополь»
фото versiya.info
Источник: Вести.Севастополь