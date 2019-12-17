В Севастополе прочитают лекцию о тёмной материи

Её проведёт один из лучших лекторов России, педагог космоквантума Сергей Назаров. Мнения о гипотетической с тёмной субстанции, пронизывающей Вселенную в самых разных масштабах, расходятся настолько, что кто-то путает тёмную энергию и тёмную материю. А кто-то даже считает её заключенной внутри черных дыр. На лекции обещают ответить на вопросы образования и существования тёмной материи.

Лекцию “Тёмные делишки Вселенной: тёмная материя и тёмная энергия” можно будет услышать завтра в севастопольском технопарке “Кванториум”.

Как будут отдыхать россияне в 2020 году В 2020 году россиян ожидают восемь коротких рабочих недель. Об этом рассказали в Роструде. Как рассказал замглавы Роструда Иван Шкловец, россияне будут …



Граждане Украины скупают квартиры на курорте России Наибольшее число иностранцев, покупающих квартиры в Сочи, — граждане Украины. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на материалы риелторского агентства. …



Пробную партию крымской косметики отправят в Сирию в начале года Руководство крымского предприятия рассчитывает на морские контейнерные перевозки в средиземноморские порты, пишет ТАСС. У дистрибьютора несколько магазинов в Дамаске, и …



В Севастополе прочитают лекцию о тёмной материи Лекцию “Тёмные делишки Вселенной: тёмная материя и тёмная энергия” можно будет услышать завтра в севастопольском технопарке “Кванториум”. Её проведёт один …

