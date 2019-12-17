В Севастополе прочитают лекцию о тёмной материи

17 декабря 2019     11
В Севастополе прочитают лекцию о тёмной материи

Лекцию “Тёмные делишки Вселенной: тёмная материя и тёмная энергия” можно будет услышать завтра в севастопольском технопарке “Кванториум”.

Её проведёт один из лучших лекторов России, педагог космоквантума Сергей Назаров. Мнения о гипотетической с тёмной субстанции, пронизывающей Вселенную в самых разных масштабах, расходятся настолько, что кто-то путает тёмную энергию и тёмную материю. А кто-то даже считает её заключенной внутри черных дыр. На лекции обещают ответить на вопросы образования и существования тёмной материи.

Начало в 18:00. Вход свободный.

Служба информации «Вести ФМ Севастополь»

фото versiya.info

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Как будут отдыхать россияне в 2020 году
Как будут отдыхать россияне в 2020 году

В 2020 году россиян ожидают восемь коротких рабочих недель. Об этом рассказали в Роструде. Как рассказал замглавы Роструда Иван Шкловец, россияне будут …


Граждане Украины скупают квартиры на курорте России
Граждане Украины скупают квартиры на курорте России

Наибольшее число иностранцев, покупающих квартиры в Сочи, — граждане Украины. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на материалы риелторского агентства. …


Пробную партию крымской косметики отправят в Сирию в начале года
Пробную партию крымской косметики отправят в Сирию в начале года

Руководство крымского предприятия рассчитывает на морские контейнерные перевозки в средиземноморские порты, пишет ТАСС. У дистрибьютора несколько магазинов в Дамаске, и …


В Севастополе прочитают лекцию о тёмной материи
В Севастополе прочитают лекцию о тёмной материи

Лекцию “Тёмные делишки Вселенной: тёмная материя и тёмная энергия” можно будет услышать завтра в севастопольском технопарке “Кванториум”. Её проведёт один …


Ирина Шейк в металлическом корсете попала на обложку журнала
Ирина Шейк в металлическом корсете попала на обложку журнала

Российская супермодель Ирина Шейк снялась для обложки модного журнала 7Hollywood. Ряд фотоснимков издание опубликовало на официальной странице в Instagram. IRINA …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты