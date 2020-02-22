В Севастополе прошел слёт любителей зимнего плавания, посвящённый 200-летию открытия Антарктиды

На «Мыс Хрустальный» в Севастополе состоялся VIII Международный слёт любителей зимнего плавания, посвящённый 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым, а также Дню защитника Отечества.

На городском пляжу состоялся массовый заплыв участников. Спортсмены состязались в плаванье на 50 метров вольным стилем. От каждой команды было представлено по четыре человека. В эстафете принимали участие и женщины.

После окончания соревнований состоялся заплыв участников физкультурного мероприятия с флагами Победы и городов-героев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь