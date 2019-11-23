В Севастополе прошла встреча ветеранов-ангольцев

На встречу в Екатерининском сквере Севастополя 23 ноября пришли ветераны-ангольцы и студенты ЧВВМУ.

Сейчас в городе живёт около 40 человек, в годы поддержки Советским Союзом Анголы, работавших на территории этой страны.

Среди специалистов не только офицеры Черноморского флота, но и врачи, учителя, геологи. В настоящее время в Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова обучаются 16 молодых людей из Анголы. Они также пришли на встречу с ветеранами. Отставные офицеры помогают учить им русский язык, ангольцы, в свою очередь, помогают ветеранам вспомнить испанский.

По словам студентов ЧВВМУ, в их стране некоторые люди до сих пор помнят русский язык, а присутствие советских военных и гражданских специалистов вспоминают тепло.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь