В Севастополе прошла генеральная репетиция авиашоу

Утренний ливень задержал начало репетиции авиашоу. Три пилотажные группы: “Стрижи”, “Соколы России” и “Беркуты” – готовятся к выступлению в небе над Севастопольской бухтой. Оно начнется в субботу, 8 июня, в 11:45.
Источник: Вести Севастополя
Утренний ливень задержал начало репетиции авиашоу. Три пилотажные группы: “Стрижи”, “Соколы России” и “Беркуты” – готовятся к выступлению в небе над Севастопольской бухтой. Оно начнется в субботу, 8 июня, в 11:45.
Источник: Вести Севастополя
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Утренний ливень задержал начало репетиции авиашоу. Три пилотажные группы: “Стрижи”, “Соколы России” и “Беркуты” – готовятся к выступлению в небе …
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