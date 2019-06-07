В Севастополе прошла генеральная репетиция авиашоу

7 июня 2019     13
В Севастополе прошла генеральная репетиция авиашоу

Утренний ливень задержал начало репетиции авиашоу. Три пилотажные группы: “Стрижи”, “Соколы России” и “Беркуты” – готовятся к выступлению в небе над Севастопольской бухтой. Оно начнется в субботу, 8 июня, в 11:45. 

Источник: Вести Севастополя

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