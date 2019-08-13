В Севастополе прошла патриотическая акция "Служу Отечеству"

13 августа 2019     17
В Севастополе прошла патриотическая акция "Служу Отечеству"

В центре Севастополя сегодня состоялась патриотическая акция “Служу Отечеству”. Организаторы, 31-я дивизия ПВО, центр военной подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Черноморского флота, приурочили ее ко Дню воздушно-космических сил России.

Для севастопольцев и гостей города на площади Нахимова работала выставка вооружения и военной техники. Это бронеавтомобиль “Рысь”, автомобиль “Тайфун”, ракетный комплекс “С-400” и всевысотный обнаружитель. А еще – техника, которую используют спасатели и водолазы Черноморского флота.

Юные спортсмены продемонстрировали навыки в разных видах боевых искусств.

Источник: Вести.Севастополь

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В Севастополе прошла патриотическая акция "Служу Отечеству"
В Севастополе прошла патриотическая акция "Служу Отечеству"

В центре Севастополя сегодня состоялась патриотическая акция “Служу Отечеству”. Организаторы, 31-я дивизия ПВО, центр военной подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Черноморского …



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