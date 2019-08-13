В Севастополе прошла патриотическая акция "Служу Отечеству"

В центре Севастополя сегодня состоялась патриотическая акция “Служу Отечеству”. Организаторы, 31-я дивизия ПВО, центр военной подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Черноморского флота, приурочили ее ко Дню воздушно-космических сил России.
Для севастопольцев и гостей города на площади Нахимова работала выставка вооружения и военной техники. Это бронеавтомобиль “Рысь”, автомобиль “Тайфун”, ракетный комплекс “С-400” и всевысотный обнаружитель. А еще – техника, которую используют спасатели и водолазы Черноморского флота.
Юные спортсмены продемонстрировали навыки в разных видах боевых искусств.
Источник: Вести.Севастополь