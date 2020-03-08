В Севастополе прошли городские соревнования по пауэрлифтингу

За победу в Чемпионате и первенстве Севастополя по пауэрлифтингу боролись более 50 спортсменов.

Соревнования по отдельной дисциплине пауэрлифтинга – жиму в экипировке и классическому жиму состоялись в спортивной школе олимпийского резерва №2. Они приурочены к годовщине Русской весны и воссоединения Севастополя и Крыма с Россией. Участие в состязаниях приняли более 50 спортсменов разных возрастов, включая 14 представительниц прекрасного пола, сообщает пресс-служба Федерации пауэрлифтинга Севастополя.

Лучшей среди женщин стала Екатерина Прокопова, среди мужчин – Андрей Безверхий. Победа в командном зачёте у СК «Черноморец», второе место у СК «Крым», замыкает тройку лидеров сборная Черноморского Флота.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь