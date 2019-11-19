В Севастополе прошли соревнования детей до двух лет

Соревнование, где никто не знает, чего ждать от участников, а болельщики ведут себя, как дети. И хотя жюри определило самых быстрых, чемпионат «Ползком» – один из немногих, где участие важнее победы.

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К победе здесь бегут, шагают, но чаще – ползут. На старт выходят, не умея ни говорить, ни даже толком ходить. Для полугодовалых детей это первая в жизни гонка.

«Ребёнок у нас ползает с пяти месяцев. И вот, буквально, три недели назад начала ходить. Поэтому не знаю на что её потянет сегодня, но посмотрим», – рассказывает мама участницы соревнований «Ползком-19» Екатерина Волкова.

До финиша – пять метров. Скромная дистанция для человечества, но огромная для маленького человека. Особенно, когда взрослым нельзя вмешиваться, только подбадривать.

Опытные участники, те, кто старше года, маршрут проходят. А те, кому больше полутора лет – пробегают. Получается зрелищно, как и у тех, кто в это время за финишной чертой поддерживает всей семьёй.

Главные болельщики – это родители. И чтобы дети быстрее проходили дистанцию, у них в руках лучшие стимулы. Любимая игрушка, еда и даже мобильный телефон.

«Очень много бегали, и когда наступило время забега, он уже вообще без сил остался, и поэтому единственный выход – это мультики, потому что мы отдыхаем с помощью любимых мультиков», – делится сестра участника соревнований «Ползком-19» Дианелла Балицкая.

За своего младшего сына Никиту болеет и организатор соревнований. Мальчик – ровесник турнира и в следующем сезоне не сможет выйти на старт. К гонке допускают детей не старше двух лет. Желающих участвовать с каждым сезоном становится больше.

«Летом начинают звонить, писать: «Будет ли в этом году?». И как вы видите, то есть начиналось всё с 40 человек, сейчас уже участников под 70», – делится организатор соревнований «Ползком-19» Артём Фарьевич.

Среди активных болельщиков много отцов. Это, пожалуй, единственный турнир, где взрослые не стесняются вести себя, как дети, помогая своим малышам прийти к первой в жизни победе.

Олег Смирнов, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь