В Севастополе прошёл мастер-класс для юных хоккеистов

В Севастополе отпраздновали день хоккея. Для детей провели мастер-класс, на котором они смогли не просто взять клюшку в руку, но и забить свою первую шайбу.

Восьмилетний Алексей носит такую же фамилию, как и советский хоккеист, известный на весь мир – Харламов. Только Леша еще ни разу не стоял на льду. Впервые взявшись за клюшку и забив свою первую шайбу на импровизированном поле, мальчик теперь мечтает быть похожим на легендарного игрока.

Почувствовать себя в роли хоккеиста мог каждый. Для этого возле торгового центра устроили веселые старты. На одной локации необходимо было просто забить шайбу в ворота, на другой – сначала обойти препятствия. Советы новичкам дают те, кто уже занимается в хоккейном клубе “Черноморец”.

“На сегодняшний день порядка ста детей принимает участие. Разная возрастная категория. А также мы базируемся основная команда, которая состоит из военнослужащих есть сборная Черноморская флота, которая играет в своей лиге военнослужащих, а также принимает участие во всевозможных хоккейных турнирах и играх на уровне Российской Федерации”, – рассказала Юлия Антропова, администратор хоккейного клуба “Черноморец”

И практически всегда в тройке лидеров. Поскольку у этих спортсменов отработана техника катания на коньках, владения клюшкой и еще много полезных хоккейных навыков. Здесь дети постигают лишь азы. Для тех, кто захочет всерьез заняться этим видом спорта, набор в хоккейный клуб “Черноморец” открыт.

В группу начальной подготовки набирают круглый год. Там попробовать свои силы дети смогут уже на льду. Будущих хоккеистов научат делать первые шаги на коньках, безопасно падать и самостоятельно подниматься.

Анастасия Репикова, Михаил Шурмель. “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь