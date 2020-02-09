А также освящение источника с купелью в честь священномученика Климента.
В Севастополе 9 февраля прошли мемориальные мероприятия, посвящённые 100-летию окончания Гражданской войны на юге России. Собравшиеся представители духовенства, властей, казачества и жители города приняли участие в молебне на месте, где планируется возвести храм в честь иконы Божией матери «Умягчение злых сердец». В комплекс также войдут музейно-выставочный центр и воскресная школа. После был освящён расположенный рядом с будущим храмом источник с купелью в честь священномученика Климента.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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В Севастополе прошёл молебен, посвящённый 100-летию окончания Гражданской войны на юге России
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