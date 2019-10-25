В Севастополе прошёл фестиваль творчества людей с инвалидностью

«Жемчужина Черного моря» – ежегодный фестиваль искусств прошёл в городском комплексном центре социального обслуживания.

Своими талантами на нём удивляли люди с ограниченными возможностями здоровья. Больше двадцати человек из разных регионов страны. Основная часть участников – актёры инклюзивного театра «Рондо» при Центре социального обслуживания Севастополя. Среди номинаций фестиваля: вокал, изобразительное искусство, хореография и также декоративно-прикладное творчество.

«Наш фестиваль направлен, прежде всего, на развитие творческих способностей людей с инвалидностью. Мы, работая уже с людьми с инвалидностью много лет, у нас в 2004 году было создано отделение молодых инвалидов, и мы видим и знаем, что многие из них пишут картины, вышивают, делают поделки. И делают это очень талантливо, о чём свидетельствует нынешняя выставка», – директор ГКУ «Севастопольский комплексный центр социального обслуживания» Наталья Авсейкова.

Фестиваль длился два дня. Победителей наградят сегодня в Центре социального обслуживания Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь