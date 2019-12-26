В Севастополе прошёл чемпионат по волейболу среди команд МЧС

26 декабря 2019     5
В Севастополе прошёл чемпионат по волейболу среди команд МЧС

На базе спортивной школы №7 прошёл чемпионат по волейболу среди структурных подразделений ГУ МЧС России по городу Севастополю.

Об этом сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства. Всего в чемпионате приняли участие девять команд. Соревнования проходили по олимпийской системе, при которой команда выбывала из турнира после первого же проигрыша.

Кубок чемпионата завоевала пожарно-спасательная часть №1. Второе место досталось Центру управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Севастополю. Третье – сборной пожарно-спасательной части №2.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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