В Севастополе прошёл чемпионат по волейболу среди команд МЧС

Кубок чемпионата завоевала пожарно-спасательная часть №1. Второе место досталось Центру управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Севастополю. Третье – сборной пожарно-спасательной части №2.

Об этом сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства. Всего в чемпионате приняли участие девять команд. Соревнования проходили по олимпийской системе, при которой команда выбывала из турнира после первого же проигрыша.

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