В Севастополе прошёл чемпионат по волейболу среди команд МЧС

На базе спортивной школы №7 прошёл чемпионат по волейболу среди структурных подразделений ГУ МЧС России по городу Севастополю.
Об этом сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства. Всего в чемпионате приняли участие девять команд. Соревнования проходили по олимпийской системе, при которой команда выбывала из турнира после первого же проигрыша.
Кубок чемпионата завоевала пожарно-спасательная часть №1. Второе место досталось Центру управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Севастополю. Третье – сборной пожарно-спасательной части №2.
Вести ФМ – Севастополь
Источник: Вести.Севастополь