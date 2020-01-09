В Севастополе Путину покажут выставку макетов нового вооружения

9 января 2020     21
В Севастополе Путину покажут выставку макетов нового вооружения

Сегодня, 9 января, в Черноморском высшем военно-морском училище им. Нахимова пройдет конференция Черноморского флота, на которую приглашен верховный главнокомандующий России.  

Там же ведущие предприятия ВПК демонстрируют образцы и прототипы будущих ракет, кораблей, летательных аппаратов и т.д. Все это покажут Президенту страны.

Утром Владимир Путин с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов. Корабли выполнили ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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